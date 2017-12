2017-18 Lady Eagles Basketball Schedule Date Opponent Site 9th Girls JV Girls Varsity Nov. 7 Thorndale Away 5:15 PM 6:30 PM Nov. 7 Georgetown Away 6 PM Nov. 10 Bruceville-Eddy Away 5:00 PM 6:30 PM Nov. 14 McGregor Away 5:30 PM 7:00 PM Nov. 16 Cameron Tournament Away TBA TBA Nov. 17 Gatesville Away 5:00 PM 6:30 PM Nov. 20 La Vernia Home 1:00 PM 3:30 PM Nov. 21 Academy Home 1:00 PM 3:30 PM Nov. 28 Holland Away 5:15 PM 6:30 PM Nov. 30 Coach Smith Tournament Salado Home TBA Nov. 30 Gatesville Tournament Away TBA TBA Dec. 5 Crawford Away 6:15 PM Dec. 7 Jarrell Tournament Away TBA TBA Dec.12 Llano* Away 5:00 PM 5:00 PM 6:15 PM Dec. 15 Lampasas* Home 5:00 PM 5:00 PM 6:15 PM Dec. 19 Leander Glenn* Away 5:00 PM 5:00 PM 6:15 PM Dec. 27 Thorndale Tournament Away TBA Jan. 2 Burnet* Home 7:30 PM 5:00 PM 6:15 PM Jan. 5 Liberty Hill* Away 7:30 PM 5:00 PM 6:15 PM Jan. 9 Taylor* Home 7:30 PM 5:00 PM 6:15 PM Jan. 16 Llano* Home 6:15 PM 5:00 PM 7:30 PM Jan. 19 Lampasas* Away 6:15 PM 5:00 PM 7:30 PM Jan. 23 Leander Glenn* Home 6:15 PM 5:00 PM 7:30 PM Jan. 26 Burnet* Away 6:15 PM 5:00 PM 7:30 PM Jan. 30 Liberty Hill* Home 6:15 PM 5:00 PM 7:30 PM Feb. 2 Taylor* Away 6:15 PM 5:00 PM 7:30 PM Basketball Schedule for 2017-18 Varsity, JV and Ninth Grade Lady Eagles.