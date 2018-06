2018 Salado High School graduation

Salado High School Commencement will be 7 p.m. Fri., June 1 at University of Mary Hardin Baylor Mayborn Center.

Zachary Haston Handley Adams

2018 Graduates are

Zachary Haston Handley Adams, Trooper Taylor Agee, Coby James Arguellez, Nicole Elizabeth Armitage, Paige Madison Aydell.

Zavier Jomei Bagio, Cameron Wyatt Bagley, Tyler Scott Barrett, Candace Elizabeth Brown, Quade Patrick Brown.

Joshua Liam Cannon, Madeline Ranae Carter, Armando Castillo, Carissa Marianela Cerda, Kylie Ann Croftcheck, Bobby Coleman Cunningham.

Saira Paloma De La Hoya, Cade Allan DePoy, David Andrew Dobbins.

Tyler Christian Edmondson, Belton Travis Farr, Aiden Adams Flanagan, Robert Holden Ford, Natalie Rae Fort, Blayne Austin Fox, Brettney May Fuller.

Bridget Genevieve Golden, Hayden Alan Haire, Camryn Paige Haltom, Chase Dwayne Harwell, Mikalann Paige Hayslip, Mikaela Ann Heiner, Cynthia Kaye Howell, Haley Ann Howton, Cutter Matthew Hudgens.

Abbie Nicole James, Joe Dillan Kelley, Madeline Brooke Krustchinsky, Kathryn Kyburz, Ryan Edward Kyburz.

Ashlen Hope LaCanne, Elisa J. Lara, Katie J’Ann Lee, Constantinos Christos Loullis.

Kade Thomas Maedgen, Manuel de Jesus Magadan, Stevie Kalyn Malensky, Kayla Marie Manning, Max Garrett Marin, Isaac Lee Marquardt, Sari Lynne Marquardt, Andrea Yamile Martinez Guzman, Erin Frances McBryde, Danielle Lee McDaniel, Catherine Louise McFarland, Owen Tiernan Merriman, Christopher McLennan Miller, Lucas Browning Miller, Nathan Everett Moore, Reagan Presley Morreale.

Seth Zander Neal, Ryan Thomas Oakes, Taylor Ann Parker, Luiz Angel Pena, John Perez, Moses Perez, Jose Gabriel Perez Enriquez, Perla Jaqueline Perez-Prado, Tyler Elizabeth Pierce, Jake Grant Pittman, Kirk David Pruitt

Carlos Quintero, Lane Wilson Renfro, Grace Kamrie Rhoads, Jamie Lynn Rich, Emily Jane Ritch, Logan Olivia Roach, Katelyn Breann Robinson, Brandon Rodriguez, Michael A. Rouse, Ashley Lauren Ruiz

Taylor Presley Schlegel, Jacob Thomas Sellers, Katelyn Alexis Seymour, John Terry Sheppard, Kaden Edward Smien, Carolina Renee Soto, Robert Scott Soto, Samantha Miguel Stanley, Rylie Annette Stewart, Jeffery Bud Stockton

Macy Suzanne Thrasher, Bailey Kaye Tindell, Manuel Adolfo Tonchez, Aaron Jason Torczynski, Ryan Charles Trenholm, Brandon Christopher Tubbs, Loriann Elizabeth Turk

Devon Marie Vance, Hayley Adrianna van de Plas, Fatima Vargas Vargas, Maritza Villafranco Espinosa, Feerman Vitolas Gomez, Kyle Logan Volk

Louis Jake Walrath, Sophia Marie Whigham, William Augustus Whigham, Jon Robert Whitson, Madison Gail Whitson, Chandler Murphy Wilhelm, Jacob Scott Wilk, Alyssa Christeen Wilson, Hannah Leigh Wilson, Hollie Brianne Witmer, Wade Andrew Woods and Anthony Ray Young.