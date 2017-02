Bell County Youth Fair Results

The Following students from Salado placed at the Bell County Youth Fair and Livestock Show at the Bell County Expo Center.

Horse Show

Senior Stock Horse

Reserve Champion – Ainslee Morris, 4H

English Horse

Reserve Champion – Mea Fullers, FFA

Swine Carcass Contest

3 – Aspen Robert, FFA

5 – Trace Medlin, FFA

8 – Aspen Robert, FFA

9 – Kylar Combs, FFA

10 – Laila Romero, 4-H

Market Swine Division

Reserve Grand Champion – Trace Medlin, FFA

Duroc Classes

Reserve Champion – Kylee Cottle, FFA

Duroc Light

7 – Jayce Brizendine, FFA

10 – Dylan Laverdiere, FFA

Duroc Middle

5 – Rylie Stewart, 4-H

10 – Brazos Farr, FFA

Duroc Light Heavy

1 – Mia Patton, FFA

Duroc Heavy

2 – Kylee Cottle, FFA

Hampshire Classes

Reserve Champion

Lindy Martin, FFA

Hampshire Light

1 – Lindy Martin, FFA

Hampshire Heavy

4 – Trace Medlin, FFA5 – Megan Fossum, FFA

Yorkshire Light

3 – Belton Farr, FFA

6 – Kory Walker, FFA

7 – Tyler Matl, FFA

9 – Macie Pittman, FFA

Yorkshire Middle

3 – Laila Romero, 4H

4 – Brileigh Cole, FFA

8 – Megan Fossum, FFA

Black OPB Light

4 – Macie Pittman, FFA

Black OPB Middle

4 – Reigan Davidson, FFA

Black OPB Light Heavy

6 – Kylar Combs, FFA

White OPB Heavy

6-Jayce Brizendine

Cross Breed Classes

Reserve Champion

Trace Medlin, FFA

Cross Breeds Light

1 – Brody Cole, FFA

8 – Brazos Farr, FFA

9 – Kory Walker, FFA

Cross Breeds Middle

1 – Logan Taylor, FFA

2 – Lindy Martin, FFA

6 – Brileigh Cole, FFA

7 – Lainey Taylor, FFA

10 – Laila Romero, 4H

Cross Breeds Lt. Heavy

4 – Belton Farr, FFA

7 – Kylee Cottle, FFA

8 – Logan Taylor, FFA

9 – Brody Cole, FFA

Cross Breeds Heavy

1 – Trace Medlin, FFA

8 – Kamryn Cole, FFA

Breeding Swine Division

Reserve Grand Champion – Lindy Martin, FFA

Duroc

3 – Laila Romero, 4H

5 – Kory Walker, FFA

8 – Lindy Martin, FFA

Hampshire Classes

Reserve Champion – Macie Pittman, FFA

Hampshire

2 – Macie Pittman, FFA

4 – Jayce Brizendine, 4H

5 – Cutter Hudgens, FFA

Yorkshire Classes

Champion – Lindy Martin, FFA

Reserve Champion – Laila Romero, 4H

Yorkshire

1 – Lindy Martin, FFA

2 – Laila Romero, 4H

4 – Trace Medlin, FFA

8 – Jayce Brizendine, 4H

OPB Classes

Champion – Bailee Barrett, FFA

White OPB

5 – Tayler Matl, FFA

6 – Trace Medlin, FFA

8 – Laila Romero, 4H

10 – Preston Culp, FFA

Black OPB

1 – Bailee Barrett, FFA

4 – Kylee Cottle, FFA

5 – Belton Farr, FFA

7 – Brazos, Farr, FFA

Cross Breeds

8 – Kory Walker, FFA

Heifer Division

Junior Heifer

Showmanship

Champion – Alexandria Harris, FFA

British Heifers

Champion – Alexandra Harris, FFA

Reserve Champion – Cooper Free, FFA

Class 2

1 – Cadence Harris, FFA 2 – Kensley Free, FFA

Class 3

4 – Jackson Bragg, FFA

Class 4

3 – Chase Harwell, FFA

Class 5

1 – Kaydee Free, FFA

Class 6

1 – Cooper Free, FFA

Class 7

1 – Alexandra Harris, FFA

Market Steers

Junior Market Steer Showmanship

Champion – Alexandria Harris, FFA

Reserve Champion – Jackson Husung, FFA

Senior Market Steer Showmanship

Champion – Maddison Brinkman, FFA

Reserve Champion – Allison Brinkman

American & ABC Class

3 – Sydney Hasha, FFA

British Class

2 – Maria Husung, FFA

4 – Maria Husung, FFA

5 – Aspen Robert, FFA

7 – Aspen Robert, FFA

AOB Light Weight Class

1 – Maddison Brinkman, FFA

2 – Sydney Hasha, FFA

3 – Stuart Lastovica, FFA

AOB Middle Weight Class

4 – Jackson Husung, FFA

AOB Heavy Weight B42

2 – Jackson Husung, FFA

3 – Jackson Maria, FFA

4 – Sydney Hasha, FFA

6 – Allison Brinkman, FFA

9 – Aspen Robert, FFA

AOB Heavy Weight B43

2 – Allison Brinkman

3 – Maddison Brinkman, FFA

5 – Alexandria Harris, FFA

6 – Alexandria Harris, FFA

Market Lamb Division

Finewool Classes

Champion – Macey Morris, 4H

Light Weight

2 – Julie Oldham, FFA

Heavy Weight

1 – Macey Morris, 4H

3 – Maxton Dankert

4 – Madeline Rakowitz, 4H

7 – Aspen Robert, FFA

9 – Aspen Robert, FFA

10 – Millye Edwards, FFA

Finewool Cross Classes

Heavy Weight

6 – Maxton Dankert, 4H

10 – Mary Grigsby, FFA

Southdown Classes

Light Weight

4 – Millye Edwards, FFA

Heavy Weight

3 – Jensen Puckett, 4H

5 – Jensen Puckett, 4H

Medium Wool Classes

Middle Medium Wool

1 – Macy Morris- 4H

6- Garett Chick, 4H

Light Heavy Weight

1 – Garett Chick, 4H

9 – Madeline Rakowitz, 4H

Heavy Weight

6 – Macy Morris, 4H

7 – Caleb Dockray, FFA

Dorper

5 – Madeline Rakowitz, 4H

6 – Garett Chick, 4H 7 – Kyler Combs, FFA

Breeding Sheep Division

Finewool Classes

Champion – Aspen Robert, FFA

Reserve Champion – Aspen Robert, FFA

Finewool Ewe Lambs

1 – Aspen Robert, FFA Finewool Ewes Aged

1 – Aspen Robert, FFA

2 – Aspen Robert, FFA

Medium Wool Ewes

5 – Caleb Dockray, FFA

Medium Wool Ewes Lambs

10- Colton Dockray – FFA

Southdown Ewe Lambs

3 – Millye Edwards, FFA

4 – Caleb Dockray, FFA

5 – Aspen Robert, FFA

8 – Bailee Barrett, FFA

Southdown Ewes Aged

1 – Aspen Robert, FFA

Meat Goat Division

Class 1

9 – Kylee Hubbs, FFA

10 – Colton Dockray, FFA

Class 2

9 – Kylee Hubbs, FFA

Class 5

2 – Kendall Thompson, FFA

Class 7

4- Lauren Thompson, FFA

Class 8

8 – Lauren Thompson, FFA

Class 9

8 – Tommie Knox, 4H

Class 10

8 – Cooper Knox, 4H

Breeding Meat Goat Division

Grand Champion – Bailee Barrett, FFA

Reserve Grand Champion – Josie Stone, FFA

Kid Light Class

Champion – Joanna Steigerwatt, FFA

Reserve Champion – Joanna Steigerwatt, FFA

1 – Joanna Steigerwatt, FFA

2 – Joanna Steigerwatt, FFA

4 – Colton Dockray, FFA

Kid Heavy Class

Champion – Bailee Barrett, FFA

Reserve Champion – Josie Stone, FFA

1 – Bailee Barrett, FFA

2 – Josie Stone, FFA

3 – Bailee Barrett, FFA

9 – Kendall Thompson, FFA

Aged Class

6 – Bailee Barrett, FFA

Rabbit Fryers Division

4 – Victoria Dekay, FFA

Breeding Rabbits

Division

Senior Buck Californian

5 – Hayden Morris, FFA

Intermediate Buck Californian

Grand Champion

Champion

1 – Aspen Robert, FFA

Intermediate Doe Californian

Reserve Champion

1 – Kaitlyn Dockray, FFA

Junior Doe Californian

Grand Champion

Champion

1 – Aspen Robert, FFA

3 – Blake Marshall, 4H

4 – Aspen Robert, FFA

Senior Buck Holland Lop – Solid

Champion

1 – Jordan Dawson, 4H

Reserve Champion

2 – Jordan Dawson, 4H

Senior Doe Holland Lop – Solid

Champion

1 – Jordan Dawson, 4H

Reserve Champion

2 – Jordan Dawson, 4H

Senior Buck Holland Lop – Broken

1 – Jordan Dawson, 4H

2 – Jordan Dawson, 4H

Senior Doe Holland Lop – Broken

1 – Jordan Dawson, 4H

2 – Jordan Dawson, 4H

Senior Buck Mini Rex

4 – Kensley Free, FFA

5 – Lillian Voelter, FFA

8 – Lillian Voelter, FFA

9 – Emory Allen, 4H

Senior Doe Mini Rex

Reserve Champion

1 – Phoebe Allen, 4H

2 – Kensley Free, FFA

8 – Avery Fossum, FFA

Junior Doe Mini Rex

Champion

1 – Aspen Robert, FFA

4 – Avery Fossum, FFA

Junior Buck Other Breeds 4 Class

Reserve Grand Champion – Aspen Robert, FFA

Champion

1 – Aspen Robert, FFA

6 – Aspen Robert, FFA

7 – Kaitlyn Dockray, 4H

9 – Kaitlyn Dockray, 4H

Senior Doe Other Breeds 4 Class

Reserve Champion

1 – Aspen Robert, FFA

4 – Aspen Robert, FFA

Junior Doe Other Breeds 4 Class

1 – Aspen Robert, FFA

3 – Aspen Robert, FFA

Senior Buck Other Breeds 6 Class

6 – Mia Saulter, 4H

Senior Doe Other Breeds 6 Class

1 – Kamdyn Saulter, 4H

Senior Buck Satins

Champion

1 – Raegan Maag, FFA

Senior Doe Satins

3 – Raegan Maag, FFA

Poultry Division

Commercial Broilers

Cockerels Class

7 – Ainslee Morris, 4H

Pullets Class

5 – Ainslee Morris, 4H

Farm Shop Division

Grand Champion Junior Farm Shop – Colton Dockray, FFA

Top Junior Exhibitor – Colton Dockray, FFA

Agricultural Machinery & Equipment

Livestock Equipment Junior Class

2 – Caleb Dockray, FFA

Outdoor Recreation Metal

Champion – Colton Dockrey, FFA

Outdoor Cooking Utensils

Champion – Kylar Combs

Reserve Champion – Ramsey Davidson, FFA

Junior Class

2 – Ramsey Davidson, FFA

Senior Class

1 – Kylar Combs – FFA

Home & Yard Convenience Metal – Senior Class

1 – Owen Dabney, FFA

Wildlife Equipment Metal – Senior Class

2 – Chase Harwell, FFA

Indoor Metal Furniture & Metal Art

Grand Champion – Colton Dockrey, FFA

Junior Class

Champion Junior & 1 – Colton Dockrey, FFA

Senior Class

Champion Senior & 1 – Lane Renfro, FFA

Reserve Champion Senior 1 – Zachary Ellis, FFA

Wood Classes

Grand Champion Wood – Emily Stuckly, FFA

Outdoor Recreation Wood

Lawn Furniture Wood

Junior Class

1 – Raylan Highfield, FFA

Senior Class

4 – Emaly Vrooman, FFA

5 – Colter Davidson, FFA

Home & Yard Convenience Wood

Junior Class

5 – Andrew Gilmore, 4H

Senior Class

3 – Bryce Dobbins, FFA

Indoor Wood Furniture

Junior Class

3 – Dillon Combs, FFA

Senior Class

Champion Senior & 1 – Emily Stuckly, FFA

3 – Ethan Reyes, FFA

7 – Logan Pitts, FFA

8 – Kaitlyn Combs, FFA

Woodwork Other

Junior Class

Reserve Champion Junior and 1 – Colton Dockray, FFA

2 – Sara Sodergren, FFA

3 – Ramsey Davidson, FFA

Senior Class

2 – Nicholas Grisham, FFA

Food and Consumer Sciences

Art Division

Pastel Drawing

Reserve Champion – Joshua Lesley, 4H

Junior Class

1 – Bekah Sutton, 4H

2 – Jordan Dawson, 4H

Senior Class

2 – Joshua Lesley, 4H

5 – Caroline Dabney, FFA

7 – Abigail White, 4H

8 – Kaitlyn Combs, FFA

Crayon Drawing

Junior Class

1 – Lydia Lesley, 4H

4 – Andrew Patton

Drawing Classes

Black & White Charcoal

Junior Class

1 – Kendall Thompson, FFA

Senior Class

8 – Caroline Dabney, FFA

Black & White Ink

Reserve Champion – Kaitlyn Combs, FFA

Senior Class

2 – Kaitlyn Combs, FFA

6 – Joshua Lesley, 4H

Black & White Pencil

Junior Class

8 – Caleb Porterfield, 4H

9 – Hope Osborn, 4H

Senior Class

8 – Abigail White, 4H

10 – Joshua Lesley, 4H

Colored Pencils

Reserve Champion – Grace Tipping, 4H

Junior Class

1 – Grace Tipping, 4H

2 – Caleb Porterfield, 4H

3 – Andrew Patton, 4H

7 – Grace Osborne, 4H

Senior Class

7 – Caroline Dabney, FFA

9 – Joshua Lesley, 4H

Mixed Media

Junior Class

3 – Lydia Lesley, 4H

8 – Anna Lesley, 4H

Senior Class

3 – Joshua Lesley, 4H

7 – Kaitlyn Combs, FFA

8 – Abigail White, 4H

Watercolor

Junior Class

4 – Anna Lesley, 4H

5 – Lindsey Neas, FFA

7 – Jordan Dawson, 4H

9 – Phoebe Allen, 4H

Acrylic

Junior Class

2 – Bekah Sutton, 4H

8 – Halle Curb, 4H

Senior Classes

2 – Bebe Rainwater, FFA

6 – Caroline Dabney, FFA

9 – Kaitlyn Combs, FFA

Hand Built & Wheel Thrown Pottery

Reserve Champion – Marisol Tovar, 4H

Junior Class

1 – Marisol Tovar, 4H

Polymer Clays

Reserve Champion – Lydia Lesley, 4H

Junior Class

1 – Lydia Lesley, 4H

6 – Marisol Tovar, 4H

7 – Kirbee Webb, 4H

Paper Art

Champion – Chase Alexander, 4H

Junior Class

3 – Anna Lesley, 4H

7 – Marisol Tovar, 4H

Senior Class

1 – Chase Alexander, 4H

Metal Sculpture

Senior Class

3 -Chase Alexander, 4H

5 – Caroline Dabney, FFA

Sculpture Misc

Junior Class

4 – Marisol Tovar 4H

Creative Arts Classes

Decorated Wreaths

Junior Class

4 – Haleigh Gleck,4H

10 – Kaitlyn Dockray, 4H

Senior Class

2 – Chase Alexander, 4H

Holiday Wreaths

Junior Class

8 – Jordan Dawson, 4H

Decorated Basket or Box

Junior Class

4 – Mia Saulter, 4H

Handmade Basket or Box

Champion – Kylee Hubbs, FFA

Junior Class

3 – Kamdyn Saulter, 4H

Senior Class

1 – Kylee Hubbs, FFA

Painted, Decorated or Stenciled Garment or Fabric

Junior Class

3 – Brynlee Myers, 4H

4 – Kamdyn Salter, 4H

8 – Grace Tipping, 4H

Senior Class

3 – Caroline Dabney, FFA

Personal Accessories

Junior Class

3 – Grace Tipping, 4H

6 – Halle Curb, 4H

Holiday Corner

Junior Class

4 – Kaitlyn Dockray, 4H

5 – Marisol Tovar, 4H

9 – Anna Lesley, 4H

Senior Class

7 – Kylee Hubbs, FFA

Recycled Crafts

Junior Class

6 – Jordan Dawson, 4H

Senior Class

2 – Chase Alexander, 4H

Jewelry

Junior Class

5 – Kamdyn Saulter, 4H

Senior Class

8 – Jensen Pucket, 4H

Scrapbooking

Champion – Lydia Lesley, 4H

Junior Class

1 – Lydia Lesley, 4H

2 – Heidi Teichelman, 4H

Clothing Division

Dresses & Jumpers

Champion – Lydia Lesley, 4H

Junior Class

1 – Lydia Lesley, 4H

Aprons

Junior Class

2 – Heidi Teichelman, 4H

4 – Halle Curb, 4H

7 – Grace Tipping, 4H

9 – Mia Saulter, 4H

Senior Class

6 – Emily McBreen, 4H

Infant & Toddler

Junior Class

3 – Mia Saulter, 4H

Recycled Garmets

Junior Class

2 – Mia Saulter, 4H

Textile Crafts Division

Hand Embroidery

Junior Class

3 – Halle Curb, 4H

Counted Cross Stitch

Senior Class

5 – Chase Alexander, 4H

Crochet,Junior Class

5 – Brynlee Myers, 4H

Quilts Classes

Finishing Tied

Champion – Mia Saulter, 4H

Junior Class

1 – Mia Saulter, 4H

Finishing Machine

Reserve Champion – Bekah Sutton

Junior Class

1 – Bekah Sutton, 4H

Simple Pillow, Junior Class

10 – Mia Saulter, 4H

Decorative or Pieced Pillow, Junior Class

6 – Mia Saulter, 4H

Toy or Doll, Junior Class

3 – Mia Saulter, 4H

Fleece Throws & Pillows

Junior Class

7 – Kamdyn Saulter, 4H

Senior Class

3 – Chase Alexander, 4H

Photography Division

Grand Champion Kylee Cottle, FFA

People

Junior Class

5 – Mia Patton, FFA

9 – Evan Yost, 4H

Senior Class

3 – Kylee Hubbs, FFA

5 – Abigail White, 4H

Animal Domestic

Champion – Kylee Cottle, FFA

Junior Class

1 – Kylee Cottle, FFA

6 – Martin Plas, 4H

10 – Lauren Thompson, FFA

Animal Wildlife

Junior Class

2 – Evan Yost, 4H

5 – Lydia Lesley, 4H

8 – Martin Plas, 4H

Food, Senior Class

6 – Chase Alexander, 4H

10 – Jared Yost, 4H

Details & Macro

Junior Class

2 – Evan Yost, 4H

7 – Martin Plas, 4H

Senior Class

5 – Jared Yost, 4H

9 – Abigail White, 4H

Dominate Color

Junior Class

4 – Marisol Tovar, 4H

Senior Class

5 – Chase Alexander, 4H

Nature & Landscape

Reserve Champion – Martin Plas, 4H

Junior Class

1 – Martin Plas, 4H

2 – Lindsey Neas, FFA

3 – Mia Patton, FFA

Senior Class

4 – Abigail White, 4H

Plant or Flora

Reserve Champion – Mia Patton, FFA

Junior Class

1 – Mia Patton, FFA

5 – Martin Plas, 4H

8 – Heidi Teichelman, 4H

9 – Marisol Tovar, 4H

Marine or Aquatic

Senior Class

8 – Caroline Dabney, FFA

Elements of Design

Junior Class

5 – Evan Yost, 4H

6 – Mia Patton, 4H

Senior Class

2 – Abigail White, 4H

5 – Jared Yost, 4H

10 – Caroline Dabney

Night Photography

Junior Class

5 – Martin Plas, 4H

9 – Brynlee Myers, 4H

10 – Mia Patton, FFA

Senior Class

4 – Caroline Dabney, FFA

Catch All

Junior Class

5 – Marisol Tovar, 4H

8 – Martin Plas, 4H

Senior Class

4 – Jared Yost, 4H

Digital Darkroom

Champion – Martin Plas, 4H

Junior Class

1-Martin Plas, 4H

Senior Class

9 – Caroline Dabney, FFA

Storyboard, Senior

6 – Jared Yost, 4H

Theme – Reflections

Junior Class

2 – Martin Plas, 4H

Senior Class

5 – Jared Yost, 4H

10 – Chase Alexander, 4H

Woodworking, Leather & Other Crafts Division

Other Leathercrafts, Junior Class

3 – Ty Saulter, 4H

Models

Junior Class

4 – Ty Saulter, 4H

Senior Class

3 – Chase Alexander, 4H

Snap Together Models

Junior Class

5 – Evan Yost, 4H

7 – Halle Curb, 4H

Woodwork Crafts Decorative

Champion – Chase Alexander, 4H

Junior Class

4 – Kaitlyn Dockray, 4H

Senior Class

1 – Chase Alexander, 4H

Woodwork Crafts Functional

Junior Class

2 – Kade Hayes, FFA

6 – Joshua Porterfield, 4H

9 – Caleb Porterfield, 4H

Senior Class

3 – Chase Alexander, 4H

Woodwork Crafts Kits

Champion – Chase Alexander, 4H

Senior Class

1 – Chase Alexander, 4H

Recycled Wood, Metal or Leather

Junior Class

6 – Avery Sutton, 4H

9 – Ty Saulter, 4H

Senior Class

6 – Kylar Combs, FFA

Functional Metal

Champion – Jackson Bragg, FFA

Junior Class

1 – Jackson Bragg, FFA

3 – Lane Heath, FFA

Cake Division

Plain Pound Cake

Junior Class

7 – Kaitlyn Dockray, 4H

9 – Grace Tipping, 4H

Senior Class

8 – Logan Taylor, FFA

Pound Cake Other

Junior Class

2 – Anne Gilmore, 4H

9 – Cadence Harris, FFA

Chocolate Layer Cake

Junior Class

6 – Ramsey Davidson, FFA

Senior Class

9 – Ethan Reyes, FFA

Other Layer Cake

Champion – Paige Aydell, FFA

Reserve Champion – Kiana Morris, FFA

Senior Class

1 – Paige Aydell, FFA

2 – Kiana Morris, FFA

4 – Colter Davidson, FFA

Fruit or Vegetable layer Cake, Senior Class

3 – Emily Stuckly. FFA

Sheet Cake

Junior Class

7 – Heidi Teichelman, 4H

10 – Kerris Luedeke, FFA

Senior Class

3 – Kylee Hubbe, FFA

7 – Emaly Vrooman, FFA

Decorated Cake – Tips

Reserve Champion – Emily McBreen, 4H

Senior Class

2 – Emily McBreen, 4H

3 – Emily Stuckly, FFA

Decorated Cakes – Free Hand

Junior Class

2 – Anna Lesley, 4H

10 – Halle Curb, 4H

Senior Class

2 – Emily Stuckly, FFA

7 – Tris Sebesta, FFA

9 – Kylee Hubbs, FFA

Candy Division

Divinity, Senior Class

3 – Kylee Hubbs, FFA

Fudge

Junior Class

10 – Avery Sutton, 4H

Senior Class

10 – Destiny Yount, FFA

Brittles & Other Hard Candies

Junior Class

4 – Kylie Posvar, 4H

8 – Heidi Teichelman, 4H

Senior Class

8 – Kylee Hubbs, FFA

10 – Chase Alexander, 4H

Toffee, Senior

8 – Chase Alexander, 4H

Pralines, Senior

9 – Jared Yost, 4H

10 – Paige Aydell, FFA

Candy, Other Types

Junior Class

3 – Kyle Posvar, 4H

4 – Jordan Dawson, 4H

Senior Class

4 – Chase Alexander, 4H

Cookie Division

Drop Cookie with Plain Chocolate Chip

Junior Class

5 – Jordan Dawson, 4H

7 – Avery Sutton, 4H

Senior Class

1 – Paige Aydell, FFA

5 – Chase Alexander, 4H

6 – Ty Sebesta, 4H

9 – Rebecca Dockray, 4H

Drop Cookie with Candy pieces

Reserve Champion – Joanna Steigerwalt, 4H

Junior Class

2 – Joanna Steigerwalt, 4H

4 – Kylie Posvar, 4H

Senior Class

5 – Ethan Reyes, FFA

Other Drop Cookie without Candy

Junior Division

9 – Kylie Posvar, 4H

Senior Class

2 – Emaly Vroman, FFA

3 – Rebecca Dockray, FFA

4 – Clayton Kunz, FFA

9 – Chase Kunz, FFA

Brownies

Junior Class

7 – Halle Curb, 4H

Senior Class

9 – Emily McBreen, 4H

Brownies, Other

Junior Class

9 – Phoehe Allen, 4H

Senior Class

5 – Chase Kunz, FFA

7 – Colter Davidson, FFA

9 – Jared Yost, 4H

Other Bar Cookies

Reserve Champion – Kylie Posvar, 4H

Junior Class

1 – Kylie Posvar, 4H

3 – Eli Lehmann, 4H

5 – Jessica Knight, FFA

6 – Ramsey Davidson, FFA

10 – Grace Tipping, 4H

Rolled or Cutout Cookies

Junior Class

8 – Kerris Luedeke, FFA

Senior Class

5 – Kaitlyn Combs, FFA

8 – Kyler Combs, FFA

Shaped Cookies

Junior Class

5 – Kylie Posvar, 4H

7 – Kye Hayes, FFA

Senior Class

9 – Marshall Hildebrand, FFA

Refrigerator, Filled or Pressed Cookies

Senior Class

7 – Emily McBreen, 4H

Food Preservation Division

Dill or Sour Cucumber Pickles

Champion – Chase Alexander, 4H

Reserve Champion – Kylar Combs, FFA

Junior Class

1 – Bekah Sutton, 4H

5 – Jessica Knight, FFA

Senior Class

1 – Chase Alexander, 4H

2 – Kylar Combs, FFA

6 – Paige Aydell, FFA

Other Cucumber Pickles

Junior Class

5 – Avery Sutton, 4H

Senior Class

2 – Chase Alexander, 4H

4 – Aspen Robert, FFA

6 – Ashley Voelter, FFA

Relishes & Other Pickled Foods, Senior Class

3 – Chase Alexander, 4H

Canned Vegetables

Junior Class

9 – Mia Saulter, 4H

Senior Class

4 – Kylar Combs, FFA

6 – Chase Alexander, 4H

Canned Fruits & Berries

Junior Class

3 – Mia Saulter, 4H

Senior Class

1 – Aspen Robert, FFA

4 – Chase Alexander

Canned Tomatoes

Senior Class

3 – Chase Alexander, 4H

Juices, Senior Class

3 – Chase Alexander, 4H

Sauces

Reserve Champion – Kylar Combs, FFA

Junior Class

2 – Joanna Steigerwalt, 4H

7 – Kate Neas, 4H

8 – Ty Saulter, 4H

Senior Class

2 – Kylar Combs, FFA

6 – Aspen Robert, FFA

8 – Chase Alexander, 4H

Jellies

Champion – Chase Alexander, 4H

Junior Class

3 – Kamdyn Saulter, 4H

9 – Bekah Sutton, 4H

Senior Class

1 – Chase Alexaner, 4H

3 – Clayton Kunz, FFA

6 – Ashley Voelter, FFA

7 – Aspen Robert

Jam, Preserves, Marmalades, Conserves and Butters, Senior Class

4 – Chase Alexander, 4H

7 – Aspen Robert, FFA

Pie Division

Grand Champion –

Destiny Yount

1st Alternate – Kenady McArthur, FFA

Nut Pie

Champion – Destiny Yount, FFA

Reserve Champion – Kenady McArthur, FFA

Junior Class

1 – Kenady McArther, FFA

3 – Preston Culp, FFA

Senior Class

1 – Destiny Yount, FFA

9 – Ashley Voelter, FFA

Two Crust Pie

Junior Class

7 – Lindsey Neas, FFA

8 – Kade Hayes, FFA

10 – Sara Sodergren, FFA

Senior Class

3 – Jensen Pucket, 4H

9 – Marshall Hildebrand, FFA

10 – Emily Stuckly, FFA

Quick Bread Division

Loaf with Fruit

Junior Class

4 – Sydney Hasha, FFA

8 – Evan Yost, 4H

Senior Division

10 – Kylee Hubbs, FFA

Loaf with Vegatable

Junior Class

1 – Eli Lehmann, 4H

5 – Kylie Posvar, 4H

Senior Class

4 – Sarah Beth Lesley, 4H

5 – Emily Stuckly, FFA

9 – Jared Yost, 4H

10 – Chase Kunz, FFA

Loaf Other, Senior Class

5 – Chase Alexander, 4H

7 – Sarah Beth, Lesley, 4H

Muffins

Junior Class

1 – Kylie Posvar, 4H

5 – Kiley Lehmann, 4H

6 – Anne Gilmore, 4H

Senior Class

3 – Emily Stuckly, FFA

7 – Emily McBreen, 4H

10 – Jared Yost, 4H

Yeast Bread Division

Loaf of White

Junior Class

7 – Bekah Sutton, 4H

Loaf of Dark

Reserve Champion – Chase Alexander, 4H

Senior Class

1 – Chase Alexander, 4H

Yeast Rolls, Senior Class

5 – Chase Alexander, 4H

6 – Emily Stuckly, FFA

Sweet Yeast Bread

Junior Class

8 – Emory Allen, 4H

Senior Class

8 – Chase Kunz, FFA

Artisan Bread

Reserve Champion – Peyton Whitaker, 4H

Junior Class

2 – Peyton Whitaker, 4H

Senior Class

1 – Emily Stuckly, FFA