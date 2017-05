Salado High graduation May 26 at UMHB Mayborn Center

Salado High School Commencement ceremony will be 7 p.m. May 26 at the University of Mary Hardin-Baylor Mayborn Campus Center.

Principal Ross Sproul will welcome attendees. The colors will be posted by the Longknife Squadron, 3rd Cavalry Regiment. Class. Rebecca Gonzales will lead the Pledge of Allegiance.

Kristin Crouch, daughter of Robert and Karen Crouch, will give the Valedictory Address.

Olivia Sula, daughter of Robert and Audra Sula, will give the Salutatory Address.

Diplomas will be presented by Superintendent Michael Novotny.

Gonzales will give the Class President’s address. Class officers are President Rebecca Gonzales, Vice President Parker Seaton, Secretary Courtney Evans and Treasurer Luke Markham.

Ashley Alvarado Distinguished Achievement

The Salado High School Class of 2017 includes the following candidates for graduation:

Ashley Alvarado, Jason Ryan Armitage, William Edward Keiffer Arnett, Jackson Thomas Arredondo, Kevin Arroyo Colon, Emily Brooke Austin.

Joshua Wrenn Bagley, Noah Thomas Robert Barker, Bailee Elizabeth Barrett, Jordan Paige Bass, Jonah Gabriel Bassa, Judd Lee Bates, Natalie Ann Bazar, Nicholas Turner Biddle, Caroline Rose Birnbaum, Payton Wayne Blisard, Cassidy Celene Brown, Anthony Kane Bruce, Ann Frances Burns, Sidney E Byler, III.

Jenna Delanie Calder, Jeremy Lloyd Cannon, Noah James Cantu, Katherine Rose Carnahan, Edgar Alejandro Castillo Zapata, Jimmy Carl Clay, Kylar Renee Combs, Ryan Marshall Cook, Kristin Nicole Crouch.

Craig Anthony Damiano, Kaylie Danielle Davidson, Dylan Curtis Dixon, Joseph Leslie Drake, Preston Wade Dreitz

Jake Matthew Elliott, Chandler David Ellis, Zachary David Ellis, Paul Louis Eschmann, III, Courtney Rene Evans, Annalee Shaw Ewton.

Hali Anah Fischer, Kaydee Lee Free, Zachary Lee Garmong, Austyn Conner Giacomozzi, Courtney Amber Gibbs, Harrison Wayne Glaze, Rebecca Mia Gonzales, Anthony Micheal Griffin, Clayton Reid Holland Grisham.

Jake Taylor Harvey, Tristian Taylor Hawes, Kerrigan Hutton Hearne, Christopher Tate Hill, Conner Keyleen Hill, Megan Emily Hoogheem, Kylee Layne Hubbs.

Gabriel Adrian Kane, Sarah Katherine Kelarek, Katelyn Marie Kendall, Karen Rose Keyes, Orrin Thomas Kimbrough, Jacob Pelham Rowan Kogut, Chase Matthew Kunz, Clayton Andrew Kunz

Camden Bryce LaCanne, Justin Philip Learn, Joshua Traylor Lesley, Bryan David Lightfoot, Taylor Jean Lowrance.

Daniel Magadan, Blaze Branson Makovy, John Nolan Maldonado, Stephanie Nichole Mancilla, Luke Joseph Markham, Kelsey Elizabeth Marquis, Lindy Nicole Martin, Ralph Benjamin McCauley, Madeline Brooke McCulloch, Cullen Anderson McKinney, James Thomas Montez, Houston Rae Mullins, Julio Angel Tonches Murillo

Trevor James Nordquist, Marc Aaron Olivares, Jose Alfredo Olvera Bautista, Jazmin Villafranco Ortiz

Ana Laura Pena, Megan Alexis Portz, Benjamin Jack Pryor, Jay Manuel Quintanilla

Peyton Angeline Randolph, Jacob William Reeder, Aspen Brooke Robert, Phillip Blake Ruiz, Adriana Marina Sanchez

Dylan Reece Schigut, Amber Nicole Schlessiger, Caleb David Schwertner, Chloe Lynn Schwertner, Christopher Parker Seaton, Samuel Morris Shearer, Sarah Anne Simmons, Allen James Sirois, James David Siwert, Jr., Alexander Manuel Soto, Sabrina Alyse Spakes, Aradia Angeline Staggs, Trevor Bryce Stump, Olivia Suzanne Sula, Nathaniel Carney Sunshine

Ryan Christopher Tepera, Jordan Elizabeth Truelove, Mariah Hope Vaillancourt, Tanner Jacob van de Plas, Dakota Micheal Volk, Brittany Nicole Vrooman

Evan Tyler Wall, Brianna Elaine Washington, Abigail Leigh White, Timothy Reeves White, Sara Marie Wilkerson, Cooper Paul Womack.