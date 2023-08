Salado Village Voice

2023-24 School Bus Routes

Salado ISD start times are 7:15 a.m. for Thomas Arnold Elementary and 8:30 a.m. for Salado Middle School and Salado High School.

2023-24 Bus Routes Route 1 Elementary Time Bus Stop 6:26 AM Salado Sky RV Park – FM 2484 6:27 AM Sam Neill & FM 2484 6:28 AM Beau Allen Ct & FM 2484 7:19 AM 10000 Live Oak 7:22 AM 10382 Hodge Canyon Dr. 6:30 AM 8102 FM 2484 6:35 AM Southshore Dr. & Rambling Tr. 6:36 AM Southview Dr. & Southshore Dr. 6:37 AM 2117 Southbend Rd. 6:40 AM 12220 FM 2484 6:42 AM Andre Lp. & FM 3481 6:44 AM 5889 Stillhouse Hollow Lake Rd. 6:45 AM Pirtle Rd. & FM 3481 6:45 AM Jewel Dr. & FM 3481 6:49 AM 14408 FM 2484 6:51 AM Ebertowski’s Tr Park 15250 FM 2484 6:56 AM FM 2484 & Windy Hill Rd. 7:08 AM Thomas Arnold Elementary 3:15-4:07 PM Afternoon Home Drop-Off Route 1 Secondary Time Bus Stop 7:14 AM Salado Sky RV Park – FM 2484 7:16 AM Beau Allen Ct & FM 2484 7:19 AM 10000 Live Oak 7:22 AM 10382 Hodge Canyon Dr. 7:28 AM Southshore Dr. & Rambling Tr. 7:29 AM Southview Dr. & Southshore Dr. 7:30 AM 2301 Southbend Rd. 7:31 AM 2117 Southbend Rd. 7:32 AM 9916 Southbend Rd. 7:35 AM 12220 FM 2484 7:36 AM Andre Lp. & FM 3481 7:40 AM Ln. Lp. & FM 3481 6:44 AM 5889 Stillhouse Hollow Lake Rd. 7:42 AM Pirtle Rd. & FM 3481 7:43 AM Jewel Dr. & FM 3481 7:48 AM 14408 FM 2484 7:50 AM 15026 FM 2484 7:50 AM Ebertowski’s Tr Park 15250 FM 2484 7:53 AM 12833 FM 2484 7:56 AM FM 2484 & Windy Hill Rd. 8:00 AM 1066 Presa Dr. 8:00 AM 577 Presa Dr. 8:03 AM 8451 FM 2484 8:04 AM 11116 Oak Tree Dr. 8:05 AM 11571 Salado Springs Circle 8:07 AM 7449 FM 2484 8:09 AM Spring Creek Lp. & Anna’s Spring Dr. West 8:10 AM Spring Creek Lp. & Anna’s Spring Dr. East 8:11 AM Spring Creek Lp. & Cates Creek Dr. 8:17 AM Salado High School 8:26 AM Salado Junior High 4:07-5:30 PM Afternoon Home Drop-Off Route 2 Elementary Time Bus Stop 6:14 AM Tahuaya Rd. & Smith Dairy Rd. 6:19 AM 6161 Smith Dairy Rd. 6:20 AM 6877 Smith Dairy Rd. 6:21 AM 6991 Smith Dairy Rd. 6:23 AM Smith Dairy & Meadow Cove 6:26 AM 8621 Smith Dairy Rd. 6:28 AM 3190 W Amity Rd. 6:30 AM 8351 FM 1670 6:31 AM 7501 FM 1670 6:32 AM 7289 FM 1670 6:37 AM 4001 Joe Bozon Dr. 6:38 AM Bozon Hill Dr./Ct. & Joe Bozon Dr. 6:40 AM Joe Bozon Dr. & Green Creek Dr. 6:41 AM Few Oaks Dr. & Big Brooke Dr. 6:42 AM Green Creek Dr. & Big Brooke Dr. 6:44 AM Few Oaks Dr. & Green Creek Dr. 6:44 AM Few Oaks Dr. & Big Tree Dr. 6:46 AM Day Dr. & Wye Oaks Dr. 6:47 AM 8107 Firewood Ln. 6:48 AM 8130 Firewood Ln. 6:49 AM Day Dr. & Green Tree Dr. 6:49 AM Green Tree Dr. & Wye Oaks Dr. 6:50 AM 7149 Day Dr. 6:52 AM Day Dr. & Green Hill Dr. 6:53 AM 5506 Hollow Lp. 6:54 AM Taylors Bend & Hollow Lp. 6:55 AM 5325 Taylors Bnd 6:58 AM 3269 Wild Seed Dr. 6:59 AM 3341 Laurel Highlands Dr. 7:00 AM 3372 Laurel Highlands Dr. 7:01 AM 3749 W Amity Rd. 7:03 AM 3000 West Amity Rd. 7:05 AM Saint Mark & Saint Matthew Lark Tr. 7:06 AM Saint Luke St. & Saint John St. 7:08 AM 3013 Saint Luke St 7:10 AM 2828 W Amity Rd. 7:21 AM Thomas Arnold Elementary 3:14-4:50 PM Afternoon Home-Drop Off Route 3 Elementary Time Bus Stop 6:07 AM Wells Ln. & FM 2843 6:09 AM Eagle Rock Rd. & Dove Hollow Ln. 6:10 AM 121 Eagle Rock Rd. 6:13 AM 1173 Hidden Springs Dr. 6:21 AM 2126 Cheyenne Pass 6:37 AM 14337 FM 2843 6:40 AM 13691 Cedar Valley Rd. 6:41 AM 13874 Cedar Valley Rd. 6:46 AM 15630 Crows Ranch Rd. 6:49 AM 14775 Crows Ranch Rd. 6:55 AM 10635 Crows Ranch Rd. 6:57 AM 1066 Presa Dr. 6:58 AM 577 Presa Dr. 7:01 AM 11213 Oak Tree Dr. 7:03 AM 7765 FM 2484 7:04 AM 7449 FM 2484 7:06 AM Spring Creek Lp. & Anna’s Spring Dr. West 7:07 AM 8451 Spring Creek Lp. 7:08 AM 8508 Spring Creek Lp. 7:09 AM Spring Creek Lp. & Cates Creek Dr. 7:17 AM Thomas Arnold Elementary 3:15-4:35 PM Afternoon Home-Drop Off Route 4 Elementary Time Bus Stop 6:29 AM 4137-4159 West Amity Rd. 6:30 AM 4269 W. Amity 6:31 AM 4511 West Amity Rd. 6:33 AM 6219 West Amity Rd. 6:33 AM 5949 West Amity Rd. 6:34 AM 6093 West Amity Rd. 6:35 AM 8901 Brewer Rd. 6:36 AM 8451 Brewer Ln. 6:38 AM 9233 Brewer Rd. 6:42 AM Brewer & Lacey Lou 6:45 AM 10382 Hodge Canyon Dr. 6:50 AM La Paloma Lp. North West 6:53 AM 11034 La Paloma Lp. South 6:54 AM East La Paloma Lp. 6:56 AM 4848 Farm-to-Market Rd. 6:58 AM 11156 Irene Ln. 7:07 AM Thomas Arnold Elementary Route 4 Secondary Time Bus Stop 7:21 AM 2603 Tahuaya Rd. 7:22 AM 6161 Smith Dairy Rd. 7:25 AM Smith Dairy & Meadow Cove 7:28 AM 3002 Saint Matthew 7:29 AM Saint Mark & Saint Matthew 7:30 AM Saint Luke Street & Saint John Street 7:30 AM 3013 Saint Luke St 7:33 AM 3749 W Amity Rd. 7:34 AM 8351 FM 1670 7:34 AM 7710 FM1670 7:35 AM 7561 FM 1670 7:35 AM 7289 FM 1670 7:45 AM 4001 Joe Bozon Drive 7:45 AM Bozon Hill Ct. & Joe Bozon Drive 7:46 AM Green Creek Drive & Joe Bozon Drive 7:47 AM Few Oaks Drive & Big Brooke Dr. 7:47 AM Green Creek Drive & Big Brooke Dr. 7:48 AM 4337 Green Creek Dr. 7:49 AM Few Oaks Drive & Green Creek Dr. 7:51 AM Few Oaks Drive & Big Tree Drive 7:52 AM Day Drive & Wye Oaks Drive 7:52 AM 8107 Firewood Ln. 7:53 AM 8130 Firewood Ln. 7:54 AM Day Drive & Green Tree Drive 7:55 AM Day Drive & Green Hill Drive 7:56 AM 5506 Hollow Lp. 7:57 AM Taylors Bend & Hollow Lp. 7:58 AM 5325 Taylors Bend 8:00 AM 3341 Laurel Highlands Dr. 8:01 AM 3372 Laurel Highlands Dr. 8:04 AM 4137-4159 West Amity Rd. 8:05 AM 4511 West Amity Rd. 8:06 AM 5373 West Amity Rd. 8:07 AM 9233 Brewer Rd. 8:08 AM 8901 Brewer Rd. 8:10 AM 9233 Brewer Rd. 8:12 AM 9985 Brewer Rd. 8:13 AM 10655 Brewer Rd. 8:18 AM Salado Junior High 8:21 AM Salado High School 4:12-5:21 PM Secondary At Home Drop Off Route 5 Secondary Time Bus Stop 6:54 AM 348 Prairie Dell Church Rd. 6:57 AM 4388 Solana Ranch Rd. 7:00 AM 6327 Solana Ranch Rd. 7:04 AM 8525 Solana Ranch Rd 7:05 AM 2882 County Rd. 307 7:06 AM County Rd. 307 & County Rd. 308 7:16 AM 691 692 756 Prairie Dell Church Rd. 7:21 AM 22410 Hill Rd. 7:22 AM 22891 Hill Rd. 7:23 AM 22829 Hill Rd. 7:23 AM 1441 Puma Rd. 7:24 AM 23025 Hill Rd. 7:25 AM 1111 Hare Rd. 7:29 AM 21140 Horned Frog Rd. 7:36 AM 16767 IH 35 Service Rd. 7:37 AM 16451 South IH 35 7:38 AM 16424 FM 2115 7:39 AM 16660-16668 FM 2115 7:40 AM 17163 FM 2115 7:44 AM 20401 FM 2115 7:46 AM 20265 FM 2115 7:50 AM 1115 Hackberry Rd. 7:50 AM 1119 Hackberry Rd. 8:03 AM Salado Junior High 8:05 AM Salado High School 4:00-5:11 PM Secondary At Home Drop Off Route 6 Elementary Time Bus Stop 6:25 AM 806 Indian Tr. 6:26 AM 724 Whispering Oaks Dr. 6:27 AM 601 Willow Creek Rd. 6:28 AM Willow Creek & Old Mill Rd 6:30 AM 700 Whispering Oaks Dr. 6:34 AM 291 O W Lowery Dr. 6:34 AM 339-345 O W Lowrey Dr. 6:38 AM Mackie Dr. & Ambrose Dr. 6:41 AM Meadow Crest Dr. & Mountain Crest Cove 6:43 AM Meadow Crest & Maple Crest Dr. 6:49 AM Rose Way & Royal 6:51 AM 314 Royal View 6:52 AM 16 Royal View Rd 6:54 AM 716 Center Cir 6:57 AM Santa Maria Rd. & Baines Street 6:57 AM Baines Street & Santa Clara Rd. 6:59 AM 1308 Salado Oaks Dr. 7:00 AM 1117 Salado Oaks Dr. 7:01 AM 915 Salado Oaks Dr. 7:04 AM 604 FM 2268 7:08 AM Thomas Arnold Elementary 3:15-4:10 PM Elementary At Home Drop Off Route 6 Secondary Time Bus Stop 7:13 AM 305 Salado Plaza Dr. 7:15 AM DeGrummond Way & Mill Creek Dr. 7:16 AM 708 DeGrummond Way 7:20 AM 806 Indian Tr. 7:22 AM 724 Whispering Oaks Dr. 7:24 AM 700 Whispering Oaks Dr. 7:25 AM 1917 Indian Trl. 7:28 AM 339-345 O W Lowrey Dr. 7:29 AM 309 O W Lowrey Dr. 7:33 AM 1200 Chisholm Tr. 7:35 AM Mary Ln. & Stagecoach Dr. 7:36 AM 101 Rose Ln. 7:37 AM Rose Ln. & Stinnett Mill 7:38 AM Yellow Rose Dr. North & Rose Ln. 7:39 AM Ranger & Rose Ln. (Rose Ln. ) 7:39 AM Hamer Dr. & Rose Ln. (Rose Ln. ) 7:41 AM Windmill Hill & East Amity Rd. 7:42 AM 995 East Amity 7:43 AM 9370 Stinnett Mill Rd 7:43 AM 9652 Stinnett Mill 7:46 AM 10879 Stinnett Mill Rd. 7:46 AM 10915 Stinnett Mill Rd. 7:46 AM 11047 Stinnett Mill Rd 7:47 AM Stinnett Mill Rd. & Callie Christina Ct. 7:48 AM T H Jones Mill Way & Ferguson Mill Rd 7:50 AM 2029 Chalk Mills Xing 7:57 AM Elmer King 1000 & Elmer King Lp. 8:00 AM 221 Elmer King 8:09 AM Salado High School 8:11 AM Salado Junior High 4:17-5:10 PM Secondary At Home Drop Off Route 7 Elementary Time Bus Stop 6:04 AM 795 Van Bibber Rd. 6:05 AM 907 Mill Creek Dr. 6:07 AM 1130 Mill Creek Dr. 6:08 AM Degrummond Way & Mill Creek Dr. 6:10 AM 708 Degrummond Way 6:11 AM Chisholm Tr. & Mill Creek Dr. 6:14 AM Mary Ln. & Stagecoach Dr. 6:18 AM Yellow Rose Dr. North & Rose Ln. 6:20 AM Hamer Dr. & Rose Ln. 6:24 AM 995 East Amity 6:27 AM 10879 Stinnett Mill 6:30 AM Ferguson Mill Rd. & Chalk Mills Crossing 6:31 AM 2029 Chalk Mills Xing 6:37 AM 2010 Worth Ln. 6:40 AM 6115 Miller Ln. 6:46 AM Elmer King 1000 & Elmer King Lp. 6:48 AM 221 Elmer King 6:58 AM Thomas Arnold Elementary 3:15-4:13 PM Elementary At Home Drop-Off Route 8 Elementary Time Bus Stop 6:09 AM 348 Prairie Dell Church Rd. 6:11 AM 4505 Solana Ranch Rd 6:13 AM 691 692 756 Prairie Dell Church Rd. 6:21 AM 2882 County Rd. 307 6:23 AM County Rd. 307 & County Rd. 308 6:32 AM 22410 Hill Rd 6:34 AM Windy Meadows Cove (22891 Hill Rd. ) 6:35 AM 1441 Puma Rd. 6:35 AM 23025 Hill Rd. 6:41 AM 21140 Horned Frog Rd. 6:49 AM 16767 IH 35 Service Rd. 6:50 AM 16451 South IH 35 6:52 AM 16660-16668 FM 2115 6:57 AM 20401 FM 2115 7:03 AM 937 Inka Rd. 7:06 AM 1115 Hackberry Rd. 7:06 AM 1119 Hackberry Rd. 7:16 AM Thomas Arnold Elementary 3:15-4:43 PM Elementary At Home Drop-Off Route 8 Secondary SecondarTimey Bus Stop 7:22 AM Wells Ln. & FM 2843 7:24 AM Eagle Rock Rd. & Dove Hollow Ln. 7:25 AM 121 Eagle Rock Rd. 7:28 AM 1173 Hidden Springs Dr. ) 7:29 AM 1303 Hidden Springs Dr. 7:32 AM 1136 Creekview Dr. 7:34 AM 1703 Mission Tr. 7:35 AM 1824 Mission Tr. 7:36 AM 1193 Cheyenne Pass 7:37 AM 1368 Indian Pass 7:38 AM 1187 Indian Pass 7:41 AM 1207 Trails End 7:43 AM 1741 Trails End 7:47 AM 1504 Rustic Trl 8:00 AM Buttermilk Ln. & FM 2843 8:03 AM 13531 Cedar Valley Rd. 8:03 AM 13691 Cedar Valley Rd. 8:04 AM 13874 Cedar Valley Rd. 8:05 AM 18999 Crow’s Ranch Rd. 8:12 AM 14124 Crows Ranch Rd. 8:15 AM 12322 Eagle Nest Rd. 8:21 AM 10635 Crows Ranch Rd. 8:25 AM La Paloma Lp. North West 8:26 AM 11034 La Paloma Lp. South 8:27 AM La Paloma Lp. (Central East) 8:28 AM Ridgewood & FM 2484 8:29 AM 11000 Irene Ln. 8:29 AM 11156 Irene Ln. 8:32 AM 11222 Salado Heights Dr. 8:35 AM Salado High School 8:37 AM Salado Junior High 4:15-5:38 PM Secondary At Home Drop-Off Route 9 Elementary Time Bus Stop 6:17 AM Oak Park Ln. & FM 2268 6:19 AM FM 2268 & Guess Dr. 6:19 AM Laly Ln. & FM 2268 6:23 AM 1331 Flint Ridge Lp. 6:30 AM 15735 Armstrong Lp. 6:32 AM 15025 Armstrong Ests Rd 6:38 AM Berry Dr. & Spanish Oak Ln. 6:39 AM Betty Place & Spanish Oak Ln. 6:40 AM Amanda Dr. & Spanish Oak Ln. 6:41 AM Deer Crossing & Royal Street 6:49 AM 1980 The Creeks Dr. 6:52 AM 10676 Blackberry Rd. 6:54 AM Grandview & Woodland Bend 6:55 AM 3185 Hester Way 6:55 AM Hester Way & Park View Dr. 6:56 AM Saddle Bluff Dr. & Park View Dr. 7:05 AM Thomas Arnold Elementary 3:15-4:10 PM Elementary At Home Drop-Off Route 9 Secondary Time Bus Stop 7:08 AM FM 2268 & Guess Dr (1001 Fm) 7:09 AM Laly Lane and FM 2268, Salado TX 7:10 AM Shepherd Drive & Misty Meadow Creek 7:23 AM Berry Drive & Spanish Oak Ln. 7:24 AM Betty Place & Spanish Oak Ln. 7:24 AM Amanda Drive & Spanish Oak Ln. 7:26 AM Deer Crossing & Royal Street 7:33 AM 658 – 673 Via Lago 7:34 AM 307 Via Lago 7:38 AM The Creeks SubDivision 7:39 AM 1059 Sulpher Wells Rd 7:40 AM 10963 Blackberry Road 7:42 AM Grandview & Woodland Bend, Salado TX 7:43 AM 3168 Hester Way 7:43 AM Hester Way & Park View Dr. 7:44 AM Saddle Bluff Drive & Park View Dr. 7:47 AM Hester Way & Winners Circle Drive 7:48 AM Mackie Drive & Ambrose Dr. 7:51 AM Meadow Crest Drive & Mountain Crest Cove 7:52 AM Meadow Crest & Maple Crest Drive 7:56 AM 709 Royal St 7:58 AM Baines & Table Rock 7:59 AM Baines Street & Santa Maria 7:59 AM Baines & Santa Clara 8:01 AM 915 Salado Oaks Dr. 8:04 AM 600 FM 2268 North side 8:07 AM Main St & Carriage House 8:09 AM Salado Junior High 8:11 AM Salado High School 4:15-5:21 PM Secondary At Home Drop-Off