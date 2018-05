Memorial Day Service honors veterans buried in Salado cemeteries

The Salado Cemetery Association will host the annual Memorial Day Service at 9:30 a.m. on Monday, May 28 at the Historic Salado Cemetery on Baines Street. Everyone is invited to honor our veterans on this special day and pay tribute to their service to our country.

The purpose of the Memorial Day ceremony is to remember the veterans buried not just in Salado Cemetery but in all of the Salado-area cemeteries, including family and church cemeteries, by a roll call of their names. All Veteran’s grave sites will have flags placed on them before the service. The Veterans are from the Texas Revolutionary War, Early Day Rangers, Home Guard, Indian Wars, Mexican War, Confederate and Union Armies, Spanish American War, WWI and II, Korean War, Vietnam War, and from peace time service

The Memorial Day ceremony will consist of: the Bell County Sherriff’s Posse presenting the colors; honors to each of the armed services; and a brass ensemble lead by Clayton Capps playing music for the program. The speaker, LTC (Ret) Lee Lanning, USA, will present brief remarks honoring veterans. LTC Lanning is a decorated combat veteran, expert on the individual soldier from both sides of the Vietnam War, and author of 24 non-fiction books. Board member LTC (Ret) Stephen Peters will read the roll call of veterans’ names. Taps will be played at the conclusion of the ceremony.

Light refreshments will be served following the closing of the Memorial Day ceremony. Seating will be provided by the Village of Salado. We hope to see you at the Memorial Day ceremony on Monday, May 28, 2018. at 9:30 a.m. PLEASE NOTE: In case of rain, the Memorial Day service will be held at the Pace Park pavilion. The guidance is: If it is raining at 8:30 a.m., the service will be moved to Pace Park.

Memorial Day Roll Call of Honor

Men and Women Who Have Served in the Armed Forces and Buried in Old Salado Grave Yard, Salado Cemetery, and Other Designated Cemeteries

Citizens and Soldiers of Texas Revolutionary War

Col. Hermon Aiken

Leroy Alonzo Griffith

John Paine

Charles Schoepf

Early Day Rangers, Home Guards and Militia and Soldiers in Indian Wars

Col. Hermon Aiken

Pvt. Edward E. Clarke

Capt. Milton Wesley Damron

Capt. Robert Bonner Halley

Dr. B.D. McKie, Surgeon

John Wesley Ray

Maj. Archibald J. Rose

Charles Schoepf

James L. Smith

Elisha Erwin Stewart

Mexican War

Col. Hermon Aiken

William H. Cawthon

Capt. Milton Wesley Damron

Dr. B. D. McKie, Surgeon

First Lt. Manoah Thornton Bostick, First Regiment, Illinois Volunteers, Captain Kinman’s company.

Civil War, Union Army

Byron Bunker, Co. I, 3rd Regt, Ohio Infantry

Civil War, Confederate States of America

James Lamar Barnes, Sgt., Co. C, 3rd Louisiana Infantry

Dr. Welborn Barton, Surgeon, Carey’s Brigade

John Charles Blalock, 18th Regt., TX Vol. Cav. POW

G. L. Bowers (unmarked grave)

William J. Boyd, Pvt. Co F, 6th TX Inf.

Thomas Henry Bridges, Pvt. Co. A, MO Inf

William Washington Brooks, Pvt. 1st Tex Cav

Thomas Stuart Butler, Co. G, 2nd Tex Mounted Rifleman

William Jefferson Caskey Co G, 17th Regt, TX Inf, CSA

William H. Cawthon, Co C, 2nd Regt, TN Inf Volunteers

Edward E. Clarke, Pvt. Co. G, Vol. Cav., Ariz Brigade

George Washington Cole, CSA

Jasper Newton Crass, Co. L, 21st Regt, TX Cavalry

Milton Wesley Damron, Capt., Co. D, 17th Tex Cav., Co. D, 18th Tex Cavalry

Francis Marion Duke, Co H, 2nd Mississippi Partisan Rangers

Cyrus Eastland, Pvt. Co. B, Btn, Home Guard and Co I, 17th Tex Vol Inf

Thomas A. Elliott, Pvt. 12th Ga. Inf

James E. Ferguson, Capt., Victoria Cav Carter’s Bgde., Chaplain, POW

Leroy Alonzo Griffith, Pool’s Cav Co., 17th Consolidated Tex Regt. POW

Robert Bonner Halley, Capt., Co. G, Baylor’s Regt. 2nd Tex Cav

Rufus R. Jones, Capt.

Milton Jackson Keele, Pvt. 5th TN Provisional Army, Mountain Ridge Regt. TN Vol

John H. Killingsworth Sr. Co. D, 35th Mississippi Regt

James Patrick Knight, Pvt. Co. E., Green’s Bgde., 5th TX Cav

Joseph Robert Knight, Sr., Pvt. Co. E, Green’s Bgde, 5th TX Cav

Richard Patrick Knight, CSA, Army

J. D. Law (Unmarked Grave)

John Chappel Lisenbe, Co K, 45th Alabama Inf.

Joseph Wilson Love, CSA, served under Gen. John Bell Hood

George Dallas McCauley

Joseph L. McGlothlin, Co. I, 8th Mo. Inf. (Unmarked Grave)

Dr. Benjamin D. McKie, Surgeon

Thomas Jefferson Moss, Tennessee Musket, Co. A, 11th Regt. Tennessee Inf

Edward D. Pace, Co K, 1st TX Cavalry

William Alexander Pace, Co. G, Baylor’s Regt.

H.D. Patterson (unmarked grave)

John Henry Rampy, Sgt, CO B 5 Bn, 10 Regt ALA CAV

John Wesley Ray, Co. B, 5th Bn, 4th Tex Cav., Green’s Brigade

Archibald J. Rose, Maj. Home Guard

W.S. Rose (Unmarked Grave)

Barney Seale, 144th Cav. Mississippi

Phillip Marshall Skinner, POW

George A. Smith, Capt. CSA

Harry Smith, Capt. CSA. (Unmarked Grave)

James I. Smith, Capt. Home Guard, CSA. (Unmarked Grave)

John Smith CSA. (Unmarked Grave)

Pleasants Smith, Pvt. Clark’s Co. VA Light Arty

Thomas W. Smith, CSA. Pvt., Co. G, 2nd Regiment, Texas Cavalry

William Wallace Smith CSA, (Unmarked Grave)

Elisha Erwin Stewart

Jacob Sole Stevens, Green’s Battery, Ky. Light Arty CSA

James W. Stevens

William Townsend, Co. D, 18th Regt. Tex Vol. Cav CSA

A.J. Vickrey, Co. B, Bn Home Guard CSA

John W. Vickrey, Co. B, Ban Home Guard CSA

D. B. Wheeler, CSA. (Unmarked Grave)

A.M. White, CSA.

Thomas Edward Woods, Co A, Elmore’s Regt, TX Vol Inf

Spanish-American War

John Herbert “Hub” Cawthon Sr.

John Stephen Gardner

William M. Gardner, Co L, 3rd Regt, Ga Inf.

William T. Green, M/Sgt. Co. B, 12th Regt. Inf.

World War I

John T. Adams, US Army

Oscar J. Arnold, Pvt. US Army

John Allen Barton, Lt. 6th Bn. Officers Training School

Cecil Berry, CPL, USA

Frank Bridges, PFC., Co M, 85th Inf. US Army

Stephen A. Brown, PVT. US Army

Isaac “Ike” Buford, PFC, Tex QMC US Army

Pink L. Buford, US Army

Herbert Herrick Fletcher, US Army

Charles Lee Gardner, Cpl. Tenn., QMC, US Army

Eugene Jenkins Graham, 276 Aero Squadron, US Army

Earnest Clay Guess, US Army

Dean C. Hinsley, U. S. Army

William Jessie “Willie” Hodges, Pvt, US Army

Eustace Maurice Hutchens, US Army

Charlton Johnson, US Army

James Henry Knight, Pvt, Co A, 144th Inf, US Army

Robert Patterson LeFan, US Army

Arthur F. McLean, US Army

Roy A. Melvin, Pvt. 143rd Infantry, 36th Division, US Army

John H. Moss, US Army

Ernest Paul Pirtle, US Army

John Fletcher Rawls, US Army

Thomas R. Russell, Pvt. Co G, 59th Division, US Army

Alfred Smith, USS Florida, US Navy

Elbert Noel Smith, US Army

Joe Smith

Joel Nelson Smith, US Army

Ples Madison Smith, US Army

Ollie Babbington Syme, Cpl. 346 Bakery Co. QMC, US Army

Spurgeon E. Walraven, US Army

Kenneth Diaz Walker, Sgt. 869 Aero Squad, 114 Engrs, 39th Div., US Army

George W. Watson, US Army

John H. Wells, US Army

Sam Houston Whitley, Pvt. US Army

Frances T. Wilson, Pfc., BLN Co. Air Ser., US Army

Talmadge Wilson, US Army (memorial only)

Prior to WWII

William Stevens Morriss, Royal Canadian Air Force, KIA

World War II

James B. Adams, Tech 4 AAA Auto CAC, US Army, Bronze Star

John L. Adams, US Army (memorial only)

Charles H. Aiken, US Navy

Gray Aiken, USAF

William “Bill” Aiken, US Army

Thomas F. Alvey, US Army

Charles M. Alvis, US Army

William McLellan Ashe, MD US Navy

James A. Autry, Cpl., US Army

Wayne Franklin Baden, MD Captain US Army Medical Corps

Herbert Edwin Baker, US Navy

Charles Barrier, MD, US Navy

Jasper Herman Barrett, 2nd LT, US Army

Leonard P. Bartley, US Army

Howard C. Barton, SFC, US Army

Milton F. Bayless, Sr. US Army

Wayne Winton Bayless, Jr., 2nd. Lt. US Army

Albert Jefferson Beaty, US Navy

O.L. “Skip” Benedict, US Navy

Eugene Wright Bennett, T/Sgt., 69th Air Service Comm., Purple Heart, So. Pacific, US Army Air Corps

Jim Berry, US Army

Norman Blair, USAF

Austin Leo Bodden, Jr. US Navy

William “Bill” Bowles, USAF

T. J. Boyd, US Army

Josef Carl Bozon, US Navy

Benjamin Oliver Bridges, Seal 1/C, US Navy

Oscar L. Bridges, US Army

Thomas Mays Bridges, U. S. Army

TSGT Lee Brooks, 96th Div. Inf., US Army

PFC Robert H. Brooks, USMC, Purple Heart

M/Sgt Garland L. Brown, China-India-Burma Theater, Bronze Star, USAF

Thomas Vernon Brown Jr., US Navy

PFC Thomas Clifton Buford, US Army

Col Gerald Byron Bunker, USAF

Lawrence Burge, US Army Air Corps

SFC Howard W. Bush, Freedom Medal, Bronze Star, 3 Oak Leaf Clusters, National Defense Medal, Army Occupation Medal, Purple Heart, US Army

John Henry “Sonny” Butler, AMM3, US Navy, Pacific Theater

William B. Butler, US Navy

Morris Campbell, US Army (memorial only)

Clyde M. Capps, US Air Force

Jean Carle, US Navy

Jesse Herbert Carter, AMM3, US Navy

M/SGT Wayne F. Casey, Sr. US Army

John Herbert “Hub” Cawthon Jr., US Army

Thomas H. “Muggs” Cawthon, US Army

Howell Otis. Cearley Sr., GM3, US Navy

Kenyon F. Clapp, USAF

Paul Coates, US Navy

W. Fred Copeland, US Army (memorial only)

CPT William Z. Cotham, US Army, 507th Parachute Inf. D-Day Invasion, Purple Heart, Silver Star

Doris H. Cottle, US Army

Robert H Cottle, US Navy

MAJ Frank Dustin Covell, USAF

Lt Col Earl Lacy “Pete” Creasey, USAF

Lt Jimmie Nichols Creasey, US Navy

Grover Cleveland Dement Jr., Corporal, US Army Air Corps

William “Bill” Demkov, US Army

James E. Dennis, Army Air Corps

Leslie A. Derrick, Sr., US Army

James W. Dorman, TEC 5, US Army

Carl C. Drake, US Army

Elmer Lee Edens Jr., US Merchant Marines

George T. Elliott, Pvt., US Army

James M. Elliott, US Army

Loy Marvin Elmore, Fld. Clk., USMC

Raymond L. England, Master Sgt. US Army

George William Ferrell, CPT, US Army Air Force

James Dalton Fielder, Tech 5, 128th QM Car Co., US Army

James Plez “Jim” Fielder, Pvt., US Army

Wilbern “Woodie” Fielder, US Navy

Warren A. Flynn, SSgt, US Army

Wilbur R. Foster, US Navy

Frank E. Fuller, III, US Army

Woodrow W. Gandy, US Navy

John Carlton. “Skeet” Gardner, US Army

Marshall Eugene George, Lt Colonel, USMC

Jimmy Lee Gidley II, SN, US Navy

Wilson A Glenn, US Army

Richard “Dick” Goodman, Staff Sergeant, U, S, Army

Gale Gregory, US Army

James T. Griffin, Jr., US Army

James Raymond Griffitt, Corporal, US Army Air Corps

John H. Grigsby, PFC, US Army Air Corps

Harley LeRoy Grimm, Col., USAF

Robert Lee Guthrie, Col, US Army

Earl C. Haddock, US Coast Guard

Arville J. Hall, U. S. Navy

Truman S. Head, US Army Air Corps and Infantry

Hilmer A. Hendrickson, Tech 5, US Army

Harry A. Hess, U. S. Army

Willard Jacob “Bill” Heth, Lt. Col., U. S. Army Air Corps

Henry Clay Hill, Jr. US Army

Robert Vernon Holt, CPL USMC, 4th Marine Division, fought in Kwajalein Atoll, Roi, Namur, Saipan, and Iwo Jima

Clyde C. Howard, Sr. USA

James Howerton, Jr. USA

William L. Humphry, USS Quincy, US Navy (memorial only)

Woodrow W. Hunter, US Army, Phillipines

Richard Vickrey Hutchens, US Army

Gilbert B. Johnson, US Army

Floyd Allen Johnston, 1st Lt., US Army

Curran L. Jones, LTC, US Army Air Corps

Milton Melvin Kattner Sr., US Army

Pvt. William Dayton Kelley, US Army

Lee Roy Kinsey, US Army

Cpl Jesse Cecil Knight, US Army, KIA

Henry Knight, US Army (memorial only)

Robert L. Knight, US Army

Samuel Kuykendall, Pvt., US Army

R.L. Langston, Pvt., US Army

Harvey W. Largent, Tech/4, US Army

Wilson R. Latham, S/Sgt., US Army

Carl B. Liberty, USAF

Gerald Lightsey “Jerry” Love, US Navy

Marvin Wayne Lowery, US Navy

Walter Lee Mayfield, MSGT, US Army

George McAfee Matthews, US Navy Reserve

Arthur A. “Art” McClain, PFC, US Army

Robert B. McGhee, LTC, US Army

Lee Roy McGregor, US Army

John R. McLaughlin, S/SGT, US Army

Douglas K. McLean, PFC, US Army

J. D. McLoud, US Army

Arch McNamara, SGT, US Army Air Forces

Letcher Huel Melvin, US Army

Jay Patrick Migues, Lt JG, US Navy

William L. Ming, Major, US Air Force

Robert E. Mitchell, US Army

Allen O. Moore, S/Sgt, US Army

Elmer Joe Montgomery, PFC, US Army Charles K. Moran, US Army (memorial only)

Allen Derward Mosley, US Army Air Forces

Lester Moss, USAF

Billy Ervin Murray, US Army

Quay Edison Nims, AS, US Navy

Clarence H. Nixon, US Army

Willie B. “Bill” Ory, US Army Air Forces

Theron Lee Palmer, Sr. SFC, US Army

Thomas R. Pappas, COL. US Air Force

Dan M. Parker, TEC 4, US Army

Fred G. Parnell, CPL, US Army, POW, 3 Bronze Stars

James “Jim” Williams Patterson, US Navy

Francis Clyde Peterson, US Army

John Hughel Powell, Jr. US Army

Richard C. Prater, US Navy/US Army

William Carol “Toby” Preston, US Army

Jim Pringle, US Army

Clifton Pyle, Col. USAF, Command Pilot and Base Commander

Julio “Joe” Quiroz, US Army

M. L Ragsdale, USAF

Fred Lee Ramsdell, USAF

Conrad L. Reaves, US Army

Bruce Franklin Renick, S2, US Navy

Jim H. Richter, Pvt. US Army

Randall Ruark, US Army

Vernon Scaff, Sgt/Maj. USAF

William Worth Scales, US Navy

William John “Bill” Shaw IV, 1st Lt. US Army Air Forces

William McKean Sherk, Capt., US Army

Billy Earl Smith, TEC 4, US Army

Charles E. Smith, US Army

Isaac Nuton Smith, S/Sgt., US Army, Tx Co. M, 381 Inf.

Joe Smith, US Army (memorial only)

Joe M. Smith, US Army

Joe Nelson Smith, US Army (memorial only)

Joel Thomas Smith, US Army (memorial only)

U. G. “Coach” Smith, US Army

William Hamilton “Bill” Sparks, US Army

Hulen Stanford, US Navy

Donald Bernard Stevens, US Army

William E. “Sonny” Street Jr., US Army, Pacific, Hawaii, Marshall Islands, Guam, and Okinawa

Mack Sybert, US Army

James W. “Jack” Tarbutton, Lt., USAF POW

Carl E. Taylor, Col., USAF,

Mary Jane Taylor, USMC

Jack E. Thompson, US Navy (memorial only)

Murrel L. Thompson, US Army Air Corps

Eugene B. Tilton, Lt Commander, US Navy

Albert M. Tolbert, USAF, Distinguished Flying Cross

James Wayne Townsend, US Army

J.P. Turland, Pfc., Co I, 143 Inf. 36th Div, Bronze Star, 2 Purple Hearts, Oak Leaf Cluster,

Edwin “Eddie” Vale, Sr., Pfc., US Army, 10th Mountain Division, Bronze Star

Athena Vickrey Berry, US Army WAC

Luther R. Walton, US Army

Thomas “Tommy” W. Ward, Sgt, USAF

Johnnie C. Warrick, US Navy

Alvin R. Watson, Jr., US Navy, USS Tantalus

Foster J. Watson, US Army

Hershal F. “Hap” Weaver, S/Sgt, US Army Air Force, Bronze Star

Herbert George Whitcher, US Navy

James R. Whitcher, US Army

Thomas Benjamin Wilkes, Jr., US Army

Truett Williams, US Navy

Harry A. Wilmer, II, M.D., Capt, US Navy

James Wilson, US Army

Lewis H. Wilson, CPL, US Army

Russell H. Williams, MAJ, US Army

Alva Lee Yarbrough, US Navy

Darvin L. Yount, US Navy

Mary E. Zieger, U, S. Army WAC

Otto Zieger, SFC, US Army

Korean War

William McLellan Ashe, MD, US Navy

Howard Drake Austin, US Army (memorial only)

Wayne Franklin Baden, M. D. Capt., US Army Medical Corps

Harold C. Barton, US Army

George W. Boysen, CWO, US Army

Paul C. Burke, US Navy

Howard W. Bush, US Army

William B. Butler, USNR

Orville R. Carter, US Navy

Wayne F. Casey Sr., M/Sgt US Army

James Bethel. Chandler, Jr., Dr., U. S. Army

Harvey H. Copeland, Jr. FN, US Navy

Donald R. Coplen, CW3, US Army

J. T. Finney, CPL, US Army

Freddie Lee Flowers, EN3, US Navy

Marshall Eugene George, Lt Colonel, USMC

James T. Griffin, Jr., US Army

James Guess, US Army

Liles Clay Guess, US Army

Clarence Truett Hampton, US Army

Robert W. Hancock, USAF

Willard J. “Bill” Heth, Lt. Col. USAF

James Howard Hudgens Jr., SGT, US Army

William R. “Bill” Kitts, US Army

Rueben T. Maples, MSgt US Army

William Paul Matejowsky, USAF

Walter Lee Mayfield, M/Sgt., US Army

Lynn Earl McCarver, MN3, US Navy

Robert B. McGhee, Lt. Col. US Army

Harold McKay, US Army (memorial only)

Billy Joe Melvin, M/Sgt., Distinguished Flying Cross, USAF

William L. Ming, Major, US Air Force

Roland G. Oaks, US Army

Theron Lee Palmer, Sr., US Army

Richard F. Pickett, M/Gunnery Sgt, US Marine Corps

Clifton Pyle, Colonel, US Air Force

Jack Leonard Reynolds, Sp3, US Army

William Hollis Robison, USAF

Ernest Wayne Russell, M/Sgt., USAF

George Lester Rutherford, Lt Col, USAF

William Worth Scales, US Navy

Harold Wayne Shepperd, USAF

Robert J. Singer, US Navy

John Robert Stockton, Jr., US Army

Jack Ohlen Stubblefield, US Army Harold Tull “Sonny” Thompson, US Navy

Gilbert Wanzor, Lt. JG, US Navy (memorial only)

Johnnie C. Warrick, US Army

Willie L. Whitley, SN US Navy

Russell H. Williams, MAJ, US Army

Harry A. Wilmer, II, M. D., Capt. US Navy

James Williamson, USAF

Vietnam War

Kenneth E. Asbill, T/Sgt., USAF

John Allen Barton Jr., Dr, COL, US Air Force

Kenneth Wayne Blackwell, Sgt., USAF

Norman Wayne Blair. SP4, US Army

George W. Boysen, CWO, US Army

Donald R. Coplen, CW3, US Army

John A. Davis, USMC (memorial only)

Jerry V. Dixon, Capt US Army

Charles C. Fry, US Army

Charles Gardner, US Army (memorial only)

Charles H. Gerhart, Petty Officer, 1st Class, US Coast Guard

Rodger Don “Gus” Grant, US Army

Harley LeRoy Grimm, Col. USAF

Harley L. Grimm II, SMSgt, USAF

Robert L. Hancock, US Army (memorial only)

Willard J. “Bill” Heth, Lt. Col., USAF

James L. Hill, FTG 2, US Navy

Lee Holleway, Petty Officer First Class, AMSI, US Navy

Alton Dane Hudnall, US Navy

Clayton Dewayne Jackson, CPL USMC

Anson Kelley, USAF

Jerry D. Liberty, SSG, US Army

Warren Douglas Lincoln, USMC

Rueben T. Maples, M/Sgt., US Army

Walter Lee Mayfield, M/Sgt., US Army

Samuel Roy McCuskey Jr., Lt Col, US Army

Billy Joe Melvin, M/Sgt., USAF

Bertrand Paul Moquin, CTTCS, US Navy

Roland G. Oaks, US Army

Ronald J. Pflum, SFC, US Army

Richard F. Pickett, M/Gunnery Sgt. US Marine Corps

Clifton Pyle, Colonel, US Air Force

M/Sgt Ernest Wayne Russell, USAF

Lt Colonel George Ellis Smith, US Army

Robert Smith, USAF (memorial only)

Robert Sneed, USAF

Harold Tull “Sonny” Thompson, US Navy

Colonel James Eli Tuck, USAF

Charles Alton “Charlie” Turnbo, USAF

SP4 Patrick Michael Van Sumeren, US Army

Jimmy Lance Wristen, US Army

Desert Storm

Richard Ray Bussell, US Army

Peace Time Service

James Rayburn “Jim” Adams, US Army (memorial only)

Roy Lynn Adams, SP 4, US Army

Milton Bailey, US Army (memorial only)

Roger Stewart Barker, USMC

Ernest Boney, US Army

Luther Merton Brewer, MD, USAF

Darwin Hope Britt, US Army

Charles S. Brown, SSG, USAF

James M. Brown, USAF

Steven Brandon Brown, NMMI Cadet, US Army Reserves

Roy C. Burks Jr., MRFN, US Navy

George F. Bushee, USAF

Albert “Red” Carroll, USAF

Kenyon F. Clapp, USAF

Kenneth Wayne Copeland, USAF

Robert Denman, US Army

Cecil Vaughn Ellis, US Army

Glen J. Gearhart, US Navy (memorial only)

Billy Don Graves, US Navy

Bob Russell Howerton, Texas National Guard

Paul Colbert “Pete” Jennings

J, H. “Jack” Killingsworth III, ENFN, US Navy

Raymond Andrew Kite, US Air Force

Billy C. Lancaster, US Army

Robert Rudolph Leffel, US Army

Donald Louis Wilson, US Army

Michael Neal Madison, A 1/C, US Air Force

Paul Matejowsky, US Army

SSG Ralph Martone Jr., US Army

Sgt Stephen Michael McCuskey, USMC

Harry Frank Morgan, Texas Army National Guard

Christopher D. Mulholland, SSN, US Navy

Larry Dwayne Myers, AA, US Navy

SGT Lloyd Lee Parks, US Army

SP4 Morris Patterson, US Army

Donald Houston Reed, US Army`

William Hollis Robison, US Air Force

Sandra Alison Sheard, US Army

Harold Wayne Shepperd, US Air Force

Lee Roy Shepperd, US Air Force

Nick Stevens Smith, US Marine Corps

Roger Dale Smith, US Navy

Hezle M. Stewart, US Marine Corps

Dock Lee Sutton, US Army

Richard Leroy Westlake, US Army

Jack D. Wheeler, US Air Force

Cecil Wiggins, US Navy (memorial only)

John Ross Woolard Jr., US Navy

Douglas K. Wujcik, US Navy (memorial only)

West Salado Cemetery

Emerson Busby, Pvt., 521st Engrs, US Army

P. J. Busby, Pvt., US Army

Lowell B. Burditte, Pvt., 29th QM Regt., US Army, WWII

Leroy Chambers Jr., US Army

Leslie Ray Forward, US Army

Harold Fulbright, US Army

Milton Moore, PFC, US Army, WWII

Joe W. Beene, SFC, US Army, Korean War

Lewis John Lockhart, Lance Corporal, US Marine Corps, Vietnam

Harold McKay, SGT, US Army, WW II

Clem Reagan, Jr., US Navy

Jesse R. Thomas, SSG, US Army, Korean War

Other Salado Veterans are Buried Where Indicated

Albany Cemetery

A. C. Greene, WWII, US Army

Arlington National Cemetery

T.R. Rampy, Major General, USAF, WWII, Korea

Cephus Lee Roupe, Lt Colonel, US Army

Bell Plains Cemetery

Robert Dunnahoo, US Army

Bigham – Sparks Cemetery

Felix Swan Bigham, Lt., CSA

Samuel A. Sparks, PFC, 507 Parachute Inf., Normandy Beach Head, WWII

Cedar Knob Cemetery

Carl White, Army of the Republic of Texas

Melville Wilkinson, CSA

Robert Nelson Wright, CSA

John Riley Maxwell, CSA

Joshua Newton Gotcher, CSA

Napoleon Bonaparte Cabiness, CSA

John Wiley Allen, CSA

Jonathan N. Wear, Union Army

J.B. Buchanan, WWI

Jiles Stegall, WWI

Frank Thornton, WWI

Joe Lemroe Copeland, WWI

Larry D. Jackson, Vietnam

Joseph W. Kidd, WWI

Tom Stegall, WWI

Frank Taylor, WWII

Jack Burks, WWII

Harrell Burks, WWII

Jack S. Haire, WWII

Delma Cathey, WWII

Joe Trulove, WWII

Robert Warnasch, WWII

Central Texas State Veterans Cemetery

Tina Champion, US Army

H. Dwayne Dean, US Navy, Vietnam

Robert T. Dunlop, US Army

Jesse L. George, US Navy, WW II

Jacquez William Hewlett, US Air Force

Lafon W. James, US Army

Kevin Flaherty. Manchester, US Marine Corps

Robert Grant Manchester, ACMM, US Navy

Thomas J. McCarthy, US Marine Corps, WW II

CWO Gordon “Gordy” McGuire, US Army, Vietnam

CW3 J.T. Long, US Army & USAF, Korea and Vietnam

William Robert Vernon Jr., US Army, Korea, Vietnam

SFC Ocie T. Seawood, US Army, Vietnam

Walter R. Tindell, US Army, Vietnam

Dennis Ples Veazey, US Army, Vietnam

Fort Sam Houston National Cemetery

Carl Benson, Col. US Army

Connor Dotson, Lt. Col. USAF

Charles Evans, Staff Sgt. US Army, KIA, Okinawa

Russell J. Hinote, Lt. Col. US Navy, US Army

Donald H. Hooten, Col., USAF, Korea and Vietnam

Paul Kinnison, Col. US Army, WWII

Marvin Larsen, Lt. Col. US Army, WWII

William Charles Whittingstall, US Army

Fort Worth-Dallas National Cemetery

David Andre, US Navy

Hamblen-Aiken Cemetery

William K. Hamblen, Texas Ranger during the days of the Republic of Texas

Houston Cemetery

Dulan Brooks, US Army, WWII

Laurel Land Cemetery, Dallas

Joe S. Rountree, US Navy, WW II

McCann Cemetery

Thomas Jefferson Eubanks, Lt., CSA

Mt. Zion Garden of Memories

William E. Jackson, Korean and Vietnam Wars, Vietnam Service Medal with 4 Bronze Service Stars, Army Commendation Medal, Republic of Vietnam Service Metal, Bronze Star Metal with Oak Leaf Cluster

North Belton Cemetery

Robert Kirkman, US Navy

Johnny Porter, US Army, WWII, KIA

Ozona Cemetery

Walter E. Turland, US Army, WWII

Resthaven Cemetery

James R. Holland, US Army

Louis Holland Vicknair, Korean War

Robertson Family Cemetery

Col. E. Sterling Robertson, CSA

Huling Robertson, Jr., Pvt. US Army, WWI

Salado United Methodist Church Columbarium

Delbert Leonard Mattheus, US Army

Col William N. C. Culbertson, US Army

Summers Mill Cemetery

J.R. Holland, Lt., CSA

Texas State Cemetery, Austin, Texas

Deborah “Borah” Van Dormolen, LTC, US Army

Willingham Family Cemetery

Archibald C. Willingham, War of 1812

Sterling Andrew Jackson Willingham, CSA

Welborn Kiefer Willingham, Lt. Col. (Ret.) USAF

Others

Samuel Stephen Beckett, USAF

James K. Brewster, US Army

Dallas Allen Byars, US Navy, KIA South Pacific, Buried at Sea

Charles Michael Campbell, US Marine Corps

Keith Englhardt, US Army, WW II

Malcolm George, US Army (memorial only)

Don Powell Gilchrest, USAF

Fred T. Green, US Army Air Corps

Lionel “Gene” Harkleroad, USAF, Lt. Col

Richard Lloyd Hatter

Tommy G. Hipp, US Marine Corps

Everett J. “Ike” Isakson, US Army Air Force, WW II

John D. Hinsley, WWII, US Army

David R. Krause, CSM, US Army, Vietnam

Edward P. McGrady, US Army

Ralph Omer Powell

Jessie Clyde Ragsdale, WWII, KIA, buried in Flander’s Field, France

Gilbert Walter Rendon, US Navy

Frank T. Runyon, US Navy, WW II

Henry A. “Bud” Schenkel,

Oliver Seawood, Texas National Guard

John T. Schahn, US Army

J. L. Smith, US Army

Kenneth Ray Spradlin, US Army

George Arthur Taylor, USAF

Richard Waters, Sgt., Texas National Guard